Depois de bater o Rosario Central e avançar para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza segue forte dentro da competição. O time de Vojvoda ainda está invicto como mandante, tem o vice-artilheiro do torneio e vai enfrentar um conhecido brasileiro na próxima fase. Mas quais as chances da equipe repetir o feito de chegar à final, como em 2023? Acompanhe o papo com Marta Negreiros, Daniel Farias e o convidado Marcelo Leão, torcedor do Fortaleza, professor e influenciador.

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO