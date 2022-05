Presidente do Fortaleza mostra insatisfação com a Libra: "longe de representar a vontade da maioria"

A criação da Libra (Liga Brasileira de Futebol), nesta terça-feira (3), encabeçada por seis clubes da Série A, não agradou aos clubes cearenses. Representantes de Fortaleza e Ceará estiveram presentes na reunião, que ocorreu em São Paulo, e não saíram satisfeitos.

Tanto é que eles não assinaram o documento que prevê a criação da liga.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, demonstrou insatisfação com os moldes que foram propostos.

"Não era aquilo que eu esperava, pois precisamos que o debate seja mais ampliado. 80% dos clubes não assinaram. Precisamos de um conjunto de ideias que seja de inclusão para todos os clubes, e não algo que pareça imposição. Estamos falando de 40 clubes, e apenas 8 assinaram", disse ele, em resposta repassada ao Diário do Nordeste via assessoria de comunicação.

Para Paz, a proposta está longe de ser vantajosa coletivamente.

"Isso está longe de representar a vontade da maioria. Esperamos que para uma próxima reunião todos reflitam e deem um passo de união, para que definitivamente a gente consiga sair do papel de um movimento que pode ser um dos principais acontecimentos do nosso futebol", afirmou.

O Diário do Nordeste tentou contato com o Ceará para saber posicionamento do clube, mas a assessoria de comunicação informou que o presidente Robinson de Castro não iria se manifestar sobre o assunto.