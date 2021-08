Pacquiao perde para Ugas em perfomance impressionante do cubano

Era a volta do filipino Manny Pacquiao aos ringues após longo período de afastamento do boxe. Mas a disputa não terminou com o esperado para o lutador campeão do mundo em 8 categorias diferentes e lenda do esporte.

Ele foi derrotado na decisão unânime dos juízes pelo cubano Yordenis Ugas (115-113, 116-112 x 2), que manteve seu cinturão dos meio-médios da WBA (Associação Mundial de Boxe). A disputa aconteceu madrugada deste domingo em Las Vegas (EUA).

Ugas, de 36 anos, mostrou uma performance impressionante do início ao fim da luta, enquanto Pacquiao (43 anos) tentava apenas se defender do jogo do atleta cubano, sem imprimir o ritmo conhecido durante a brilhante carreira.

Legenda: Pacquiao no chão após se desequilibrar em luta com Ugas Foto: AFP

Última luta?

Há possibilidade real desta ser a última luta da carreira de Pacquiao. Ele deixou o futuro em aberto após o combate. Há rumores que o lendário lutador irá disputar a presidência das Filipinas. O atleta é uma das personalidades mais influentes e populares do país asiático.

Na entrevista pós-luta, Pacquiao disse um breve, "Eu não sei. Deixe-me descansar primeiro e relaxar e tomar uma decisão se eu lutar novamente."

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte