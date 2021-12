Osvaldo se defende de ofensas após jogar partida beneficente com camisa do Ceará e esconder escudo

O atacante Osvaldo, que atualmente ainda tem contrato com o Fortaleza até dia 31/12, foi colocado em saia justa durante uma partida beneficente organizada pelo jogador Ciel, ex-Ceará, Icasa e Caucaia. O jogo ocorreu na Areninha do Antônio Bezerra, na noite desta quarta-feira (22).



A camisa oficial do jogo era alvinegra e tinha escudo do Ceará, o que provocou uma reação inusitada de Osvaldo, que não deixou de participar da ação, que resultou em vários quilos de alimentos doados para instituições de caridade, como também não expôs o escudo do Ceará, colocando um esparadrapo sobre o símbolo alvinegro.

A ação provocou a ira de alguns torcedores tricolores nas redes sociais, e o atacante precisou se defender das acusações. Confira:

"Que isso, gente? Que loucura é essa? Eu fui convidado pelo amigo Ciel para jogar um jogo beneficente e ajudar o próximo. Chegando lá, as camisas eram do Ceará. Eu chamei ele e falei que para mim não seria legal e tampei o símbolo, justamente para evitar tipos de comentários. Eu mesmo levei algumas cestas básicas para ajudar as pessoas que precisam - disse Osvaldo nas próprias redes sociais".

Ciel também se manifestou defendendo o colega e amigo, lamentando o ocorrido e ressaltando o caráter humanitário da ação.