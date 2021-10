Olympique de Marselha X PSG: veja onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com um possível retorno de Neymar, o Paris Saint-Germain prepara a volta do famoso trio com Messi e Mbappé para o clássico deste domingo, às 15h45, em Marselha, contra o Olympique.

Líder disparado do Campeonato Francês, o time parisiense coloca a contratação da temporada, o argentino Lionel Messi, em seu primeiro clássico desde que vestiu a camisa do PSG.

Para o confronto, o técnico Maurício Pochettino deve escalar o que tem de melhor no plantel, unindo Neymar ao time que venceu o RB Leipzig, no meio de semana, pela Liga dos Campeões.

Já a equipe do técnico Jorge Sampaoli poderá ter o brasileiro Gerson como titular, após oscilação no banco de reservas.

Prováveis escalações

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Herrera, Verratti, Gueye; Neymar (Di Maria), Mbappé, Messi.

Ficha técnica

Olympique Marselha x PSG

Data e horário: 24/10/2021, às 15h45 (de Brasília)

Local: Stade Vélodrome, em Marselha (FRA)

Onde assistir: Star+

