Olimpíadas 2024: brasileiros ficam foram da disputa por medalhas no remo skiff simples

O Brasil não tem mais chances de medalha no remo skiff simples nas Olimpíadas 2024. Na manhã desta terça-feira (30), os representantes brasileiros acabaram sendo eliminados, tanto na chave masculina como na chave feminina.

Nas quartas de final da categoria feminina, Bia Tavares terminou na quarta colocação, com um tempo de 7min47s29, e não disputará medalhas. No masculino, Lucas Verthein terminou na quarta colocação, com um tempo de 6min55seg36, fora da disputa por medalhas.

Bia Tavares e Lucas Verthein ainda disputarão as semifinais na categoria C/D, para a definição de suas classificações gerais no remo das Olimpíadas 2024.