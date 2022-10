Nottingham Forest x Liverpool: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste sábado, (22), o Liverpool visita o Nottingham Forest às 8h30. O jogo acontecerá no The City Ground e é válido pela 13ª rodada da Premier League.

O Liverpool atualmente é o 7º colocado na classificação com 16 pontos e o Nottingham Forest está na última posição com apenas 6. Para a partida as equipes chegam em situações distintas. Na última rodada o time comandado por Klopp venceu por 1 a 0 com gol de Núñez, enquanto que a equipe de Cooper empatou sem gols.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e Star+

Palpite para o jogo

Prováveis Escalações

Nottingham Forest: Henderson; Williams, Cook, McKenna, Lodi; Mangala, Yates, Freuler; Gibbs-White, Dennis, Johnson. Técnico: Steve Cooper

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Salah, Fabinho, Thiago, Carvalho; Núñez, Firmino. Técnico: Jürgen Klopp

Nottingham Forest x Liverpool | Ficha Técnica

Horário: 8h30

Data: 22/10/2022

Local: The City Ground

Árbitro: Paul Tierney