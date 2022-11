Nelson Piquet participa de manifestações e sugere morte de Lula: 'lá no cemitério'

O ex-piloto Nelson Piquet participou na última quarta-feira (2) de manifestações de apoiadores do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Circula nas redes sociais um vídeo em que Piquet, que foi campeão da Fórmula 1 em três oportunidades (1981, 1983 e 1987), faz declarações polêmicas sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu a corrida presidencial no último domingo (30).

No vídeo, é possível ver Nelson Piquet ao lado de outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. "Vamos botar esse Lula filho de uma p* para fora", afirmou o ex-piloto, completando em seguida: "E o Lula lá no cemitério, filha de uma p*”. As falas de Piquet viralizaram rapidamente nas redes sociais. Em oportunidades anteriores, Nelson já havia declarado seu apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

VEJA O VÍDEO:

O que temos aqui é um tricampeão mundial de F-1 sugerindo no fim que alguém mate o presidente Lula. pic.twitter.com/YpOBKMbeTF — Flavio Gomes (@flaviogomes69) November 2, 2022

QUEM É NELSON PIQUET?

Nelson Piquet Souto Maior nasceu no Rio de Janeiro (RJ) e tem 70 anos. Ele é considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial. Ele foi o grande campeão da competição nas temporadas 1981, 1983 e 1987, conquistando ao todo 23 vitórias em GPs e estando 60 vezes no pódio. O seu último Grande Prêmio disputado aconteceu em 1991, na Austrália.