Nadadora Beatriz Dizotti enfrentou tumor no ovário antes das Olimpíadas 2024

Beatriz Dizotti, nadadora brasileira, disputa nesta quarta-feira (31) a final dos 1500m livre feminino nas Olimpíadas 2024, na primeira vez que o Brasil disputará uma final nesta categoria. Dizotti superou tumores no ovário antes dos Jogos Olímpicos em Paris (FRA).

“Tumor benigno no ovário. Eram quatro tumores, três no esquerdo e um no direito”, contou a atleta em entrevista aos veículos de comunicação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Os tumores, conhecidos como teratomas, podem causar torção nos ovários.

Legenda: Beatriz Dizotti, nadadora brasileira Foto: Satiro Sodré / CBDA

O problema de saúde afastou Beatriz Dizotti das piscinas por um período de tempo considerável, retornando às competições apenas em dezembro de 2023, meses antes da disputa das Olimpíadas 2024, em Paris.

Quem estava mais próximo de mim sabe o que eu passei. Não foi fácil. Eu me questionei muitas vezes. Às vezes, na vida, a gente se questiona muito, principalmente na natação. Mas, em qualquer coisa que a gente faz, a gente se questiona. Foram meses e meses não competindo, e voltando a treinar cada vez mais forte. Beatriz Dizotti Nadadora brasileira

Após o tratamento e a descoberta de que não seria necessário retirar o ovário, Dizotti disputou o Mundial de natação em Doha, no Catar, e garantiu vaga nas Olimpíadas. Ela agora disputará a final na categoria 1500m livre.

“No final deu tudo certo, estou com meu ovário, em uma final olímpica, com sonho de ser mãe, com minha família, meu namorado, meu avô, que curou do câncer ano passado, todo mundo na arquibancada, então eu estou muito feliz”, completou a atleta.