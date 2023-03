MP pede condenação de Nelson Piquet por racismo contra Hamilton

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT) solicitou, nesta quarta-feira (8), a condenação de Nelson Piquet, campeão mundial da Fórmula 1, em processo movido no último ano a partir de coletivos sociais por falas racistas e homofóbicas dirigidas ao piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, durante entrevista a um canal do Youtube.

O caso foi em 2021. Piquet pode arcar com até R$ 10 milhões, caso a Justiça ratifique essa decisão.

Na ocasião, Piquet menosprezou Lewis Hamilton, referindo-se a ele apenas como "neguinho", quando comentou sobre acidente entre o piloto inglês e o holandês Max Verstappen no Grande Prêmio de Silverstone. Verstappen, inclusive, é o namorado da filha de Nelson Piquet, Kelly.

O ex-piloto também incorreu no crime de homofobia, ao citar que "'o neguinho' deveria estar dando mais c* naquela época", quando se referiu à temporada de 2016, na qual Hamilton perdeu o título mundial para Nico Rosberg.

Acusação contra Piquet

O documento, que corre na Terceira Vigésima Vara Cível de Brasília, conta com 14 páginas. Além dos "danos morais e coletivos à população negra, à comunidade LGBTQIA+ e ao povo brasileiro", o auto também destaca doações do piloto - cerca de R$ 500 mil - à campanha de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

De acordo com a defesa do réu, as falas de Piquet não configuram racismo, mas injúria racial. "A conduta do requerido não atingiu direito difuso, pois não configurou racismo e sua adequação recairia na injúria racial, que atinge honra".