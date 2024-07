Michael Phelps, maior medalhista olímpico, dá aula de natação para Snoop Dogg; veja vídeo

Enquanto aproveita as Olimpíadas de Paris 2024, o rapper estadunidense Snoop Dogg, 52 anos, aproveitou seu tempo livre para ter uma aula de natação com o campeão olímpico Michael Phelps, 39. O privilégio foi compartilhado nas redes sociais, em um vídeo que mostra o cantor ouvindo as instruções do atleta.

"Vamos lá", diz Snoop Dogg antes de mergulhar na piscina. O vídeo mostra ele nadando de forma desengonçada, enquanto Phelps segura o riso e demonstra, logo em seguida, a maneira correta de nadar.

O rapper californiano tem aproveitado para assistir e acompanhar as competições. Ele chegou a distribuir presentes para atletas do time dos Estados Unidos.

Quem é Michael Phelps?

O estadunidense Michael Phels é o atleta com mais medalhas de ouro da história dos Jogos Olímpicos, com 23, somando as edições de:

2004: Atenas;

2008: Pequim;

2012: Londres;

2016: Rio de Janeiro.

Sendo considerado uma lenda da natação, ele tem 28 medalhas ao todo nas olimpíadas. Tirando as de ouro, conquistou três de prata e duas de bronze.