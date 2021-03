Melhor em campo no Clássico-Rei, goleiro Felipe Alves perdeu o pai horas antes do jogo

Não é de hoje que o goleiro Felipe Alves tem sido o principal jogador do Fortaleza. Sempre com defesas importantes e qualidade técnica diferenciada com os pés, o arqueiro tricolor foi o melhor do time em várias partidas. No Clássico-Rei deste sábado (20), contra o Ceará, ele foi o grande destaque não somente da equipe, mas do jogo. Mas algo chamou mais atenção que o desempenho do camisa 12: o fato dele ter entrado em campo horas após de ter perdido o pai.

Minutos depois do fim da partida, a assessoria de comunicação do Fortaleza informou, através de nota oficial, o falecimento de Maurício de Jesus Raymundo, pai de Felipe Alves. Ele foi vítima da Covid-19.

Mesmo sabendo da triste perda, Felipe Alves entrou em campo e, com ao menos quatro defesas difíceis, garantiu que o Leão do Pici não fosse derrotado no duelo contra o maior rival.

O presidente do Tricolor, Marcelo Paz, fez uma postagem em rede social também falando sobre a situação e um diálogo que teve com o camisa 12 antes do jogo.

Demonstração não somente de muita força, mas também de enorme profissionalismo do atleta que tem mantido alto nível de atuação desde 2019 e já virou ídolo do torcedor.

O Fortaleza fez uma outra postagem na rede social com uma fala do próprio Felipe, em que o goleiro explica o motivo de ter entrado em campo, mesmo com a perda do pai.