McGregor e Mayweather devem fazer revanche bilionária nos ringues

As negociações para a revanche entre Conor McGregor e Floyd Mayweather, em uma nova luta de boxe, está próxima de acontecer. Para o novo embate, a dupla deve embolsar mais um cachê de saltar os olhos, segundo informação do site Fight Hype.

O primeiro embate entre eles aconteceu em 26 de agosto de 2017, quando o norte-americano multicampeão no boxe venceu, por nocaute técnico, o irlandês McGregor.

O primeiro embate entre eles aconteceu em 26 de agosto de 2017, quando o norte-americano multicampeão no boxe venceu, por nocaute técnico no 10º round, o irlandês. Apesar da derrota, McGregor postou foto do confronto de cinco anos atrás em suas redes sociais com a legnda "eu aceito".

Depois do confronto, Mayweather pendurou as luvas de boxe de forma invicta, com um histórico de 50 vitórias e nenhuma derrota em toda carreira. Já o "Notorious" irlandês voltou ao MMA e acumulou conquistas com os cinturões peso-pena e peso-leve no UFC. No currículo, McGregor acumula 22 vitórias e seis derrotas.

RENDA BILIONÁRIA

O primeiro evento da dupla, que ficou conhecido como "May-Mac I", rendeu cerca de 1 bilhão de dólares, cerca de R$ 5,24 bilhões na cotação atual, apenas com a venda de ingressos ao público.