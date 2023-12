Lutador do UFC sofre nocaute e agradece a rival: 'Obrigado por não ter me batido mais'

No último sábado (16), o desfecho de uma luta do UFC 296, realizada em Las Vegas, ganhou repercussão. O confronto entre Bryce Mitchell e Josh Emmett rendeu um nocaute brutal, mas o que mais chamou atenção foi o fato do atleta nocauteado (Bryce Mitchell), ter agradecido o seu oponente por ter interrompido a sequência de golpes e se afastado.

Segundo Mitchell, caso Josh tivesse prosseguido com os socos, o mesmo poderia ser ido a óbito. As cenas inclusive impactaram o público do evento, que chegou a vibrar após o lutador nocauteado ter tornado a consciência. A luta teve fim ainda no primeiro round.

"Quero deixar todos cientes de que estou muito feliz com o Josh Emmett. Logo após que ele me nocauteou, ele poderia ter continuado com marretadas, e provavelmente teria me matado. Ele sequer deu seguimento a nada. Ele estava apenas feliz com seu nocaute e se afastou. E sou muito grato por isso. Lembrarei disso para sempre. Obrigado por não ter me batido mais, Josh. Deus te abençoe, irmão", destacou Mitchell, através de suas redes sociais.

Bryce Mitchell foi escalado de última hora para a luta, substituindo o lutador Giga Chikadze, que sofreu uma lesão. Foi o primeiro nocaute da carreira do norte-americano.