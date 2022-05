Lutador do UFC recebe chute frontal, fica irreconhecível e chama atenção nas redes sociais; veja

O lutador americano Tony Ferguson chamou atenção nas redes sociais após ser nocauteado pelo compatriota Michael Chandler com um chute no rosto, no UFC 274, realizado em Footprint Center em Phoenix, no Arizona (EUA). Os fotógrafos registraram o momento da finalização, com o ex-campeão interino do peso-leve irreconhecivel.

O golpe desferido se assemelha ao aplicado pelo brasileiro Anderson Silva contra Vitor Belfort, em fevereiro de 2011.

Além da vitória na luta, o confronto entre Chandler e Ferguson recebeu o prêmio de "Luta da Noite", com Michael recebendo 50 mil dólares (cerca de R$ 254 mil).

Veja imagens da luta Chandler x Ferguson

Legenda: Tony Ferguson e Michael Chandler se enfrentaram pelo UFC 274 Foto: Christian Petersen / Getty Images via AFP

Legenda: Michael Chandler e Tony Ferguson se enfrentaram pelo UFC 274 Foto: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES VIA AFP

Legenda: Michael Chandler venceu Tony Ferguson no UFC 274 Foto: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES VIA AFP

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte