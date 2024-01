Lutador de MMA quebra pernas e pélvis após cair do 10º andar ao tentar salvar seu gato na Rússia

O lutador de MMA russo Magomed Zainalov quebrou as pernas e a pélvis após cair do 10º andar de um prédio, em Rostov-on-Don, na Rússia. Segundo o canal russo Pravda, o lutador caiu em cima de um carro enquanto tentava salvar o seu gato.

Ainda de acordo com as informações, o animal teria pulado em um cano de esgoto depois de escalar a varanda por conta de um susto. Imagens nas redes sociais, mostram o atleta de 24 consciente após a queda.

Em entrevista ao Sports24, o empresário do lutador, Vitaly Tarasov, comentou que conversou com a família de Magomed, que confirmou as fraturas.

Vitaly Tarasov Empresário de Magomed Zainalov “Conversei com a esposa de Magomed. Segundo ela, ele estava absolutamente sóbrio quando isso aconteceu. Agora, estamos esperando que ele se recupere totalmente e comece a falar. Então, saberemos com certeza o que aconteceu. Ele está consciente e sob supervisão médica, seu estado é estável. Ele tem fraturas nas pernas e na pélvis", disse.

Zainalov devia lutar no dia 2 de fevereira contra Eduard Kuzminov no Hardcore FC 85. Porém, o lutador, que possui um cartel de cinco vitórias e nove derrotas, deve ter sua luta cancelada.