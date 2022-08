Lucas Sasha tem 1/3 de todos os desarmes do Fortaleza desde que se tornou titular; veja números

O volante Lucas Sasha assumiu papel de protagonista no Fortaleza desde que chegou ao clube, em junho. A entrada do camisa 88 no time de Juan Pablo Vojvoda foi gradativa, tendo ganho minutagem contra RB Bragantino e Santos, pela Série A. Desde que assumiu a titularidade, se destacou defensivamente, com média de 7 desarmes por partida, liderando o quesito entre os atletas leoninos.

No período, desde que assumiu a posição, no duelo de ida da Copa do Brasil contra o Fluminense, Sasha acumula 1/3 de todos os desarmes do Fortaleza. Ao todo, foram 90 desarmes, com o volante realizando 28 (31%).

Nas últimas duas partidas, Lucas Sasha soma 17 desarmes, além de outras ações defensivas, nas vitórias contra Internacional e Ceará. Confira o retrospecto do volante abaixo .

O camisa 88 deve estar entre os titulares do Fortaleza contra o Fluminense nesta quarta-feira (17) pela Copa do Brasil.

Ações defensivas de Lucas Sasha pelo Fortaleza

Vs RB Bragantino

1 desarme

4 duelos ganhos (de 7)

Vs Santos

0 duelos ganhos (de 2)

Vs Fluminense (titular)

8 duelos ganhos (de 12)

2 cortes

1 interceptação

7 desarmes

1 drible sofrido

Vs Cuiabá (titular)

7 duelos ganhos (de 11)

5 cortes

3 interceptações

4 desarmes

Vs Internacional (titular)

15 duelos ganhos (de 20)

3 cortes

1 interceptação

10 desarmes

Vs Ceará (titular)

13 duelos ganhos (de 20)

4 cortes

2 chutes travados

1 interceptação

7 desarmes

*Fonte: SofaScore

