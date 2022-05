Léo Ortiz, do RB Bragantino, é convocado para amistosos da Seleção Brasileira de junho

O zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, foi convocado para a Seleção Brasileira nesta terça-feira (17). O atleta irá participar dos amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão, nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente. As partidas são preparativas para a Copa do Mundo do Catar, em novembro.

Para a posição, o treinador Tite tinha convocado ainda: Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Gabriel Magalhães. A comissão técnica faz testes no setor para definir a lista final de convocados.

“A Data Fifa de junho é sempre crítica por coincidir com o final de temporada na Europa. Não é uma exclusividade da Seleção Brasileira, mas diversas seleções sofrem com incerteza na performance física do atleta associada ao desgaste de jogos”, explicou Guilherme Passos, fisiologista do Brasil.

A primeira atividade da equipe canarinha está marcada para o dia 27 de maio, em Seul, na Coreia. Confira abaixo a lista de convocados para os amistosos.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA:



GOLEIROS

Alisson (Liverpool-ING)

Éderson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS-DIREITOS

Danilo (Juventus-ITA)

Daniel Alves (Barcelona-ESP)

LATERAIS-ESQUERDOS

Alex Telles (Manchester United-ING)

Guilherme Arana (Atlético/MG)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

ZAGUEIROS

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Léo Ortiz (Bragantino)

VOLANTES

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)

Danilo (Palmeiras)

MEIAS

Philippe Coutinho (Aston Villa-ING)

Lucas Paquetá (Lyton-FRA)

ATACANTES

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP)

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Richarlison (Everton-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Raphinha (Leeds-ING)

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)