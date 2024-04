Lazio x Juventus: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Lazio e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (23), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela semifinal da Copa Itália. A Velha Senhora conta com uma boa vantagem para avançar à final após a vitória por 2 a 0 na partida de ida.

No campeonato italiano, a Série A, ambos não tem mais chances de título, conquistado pela Inter. A Juve é a 3ª colocada com 64 pontos, enquanto a Lazio é oa 7ª com 52.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da ESPN 4 e Star+

PALPITE

Legenda: A Juve venceu na ida por 2 a 0 e tem vantagem para o jogo de volta Foto: Divulgação / @juventusfc

Prováveis escalações

Lazio: Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Gila; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos (Immobile), Pedro. Técnico: Igor Tudor

Juventus: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Técnico: Massimiliano Allegri