Julgamento é adiado e Hércules está liberado para jogo entre Fortaleza e Botafogo

Hércules, volante do Fortaleza, está liberado para enfrentar o Botafogo neste sábado (31), pela Série A do Brasileirão 2024. O jogador seria julgado nesta sexta-feira (30) por expulsão contra o Vasco, podendo pegar gancho de até seis jogos, mas o julgamento foi adiado.

O Diário do Nordeste apurou que o julgamento da terceira comissão disciplinar foi adiado para o dia 6 de setembro. Os auditores da terceira comissão disciplinar vão avaliar a expulsão de Hércules contra o Vasco, em jogo realizado no dia 3 de julho.

Ele parou um contra-ataque do Vasco com um carrinho e recebeu cartão vermelho. Na súmula, o árbitro escreveu que decidiu expulsar Hércules “por dar uma entrada nas pernas de seu adversário com intensidade alta e uso de força excessiva na disputa de bola”.

Legenda: Jogadores do Fortaleza, Lucero e Hércules Foto: LC Moreira/SVM

Hércules será julgado no artigo 254 do CBJD, que significa praticar jogada violenta por meio de ação temerária ou imprudente e pode pegar suspensão de uma a seis partidas. Se a infração for considerada de pequena gravidade, o atleta pode ser apenas advertido.

Se pegar apenas um jogo de suspensão, o camisa 35 estará livre para os jogos seguintes do clube, pois haverá detração da automática (cumprida no jogo seguinte à expulsão), mas em caso de gancho maior, Hércules fica de fora das partidas seguintes pela Série A.