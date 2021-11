Jogadora de vôlei morre em acidente após carro bater em cavalo em rodovia de São Paulo

A jogadora de vôlei, Núbia Rebello, de 23 anos, do time feminino de Cravinhos (São Paulo), morreu na madrugada de domingo (14), após bater o carro que dirigia em um cavalo, na Rodovia Anhanguera, próximo ao Distrito Industrial de Cravinhos — em São Paulo.

A atleta chegou a ser socorrida no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HC-RP), mas acabou não resistindo aos ferimentos. A jovem era formada em odontologia e morava em Cravinhos.

Com a colisão, o cavalo também morreu. As causas do acidente serão apuradas.

Notas de solidariedade

Em nota, a Secretaria Municipal de Esportes de Cravinhos informou a ocorrência e prestou solidariedade. “Ficam aqui os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos da Núbia, bem como a todas as atletas e Comissão Técnica que conviveram com ela por todos esses anos”.

O time Cravinhos também publicou nota nas redes sociais assinada pelo técnico da equipe.

Nota Time de Vôlei Cravinhos “Minha menina, você lutou tanto pra entender o que o vôlei representa, buscou entender todos os sentidos que o esporte representa, cada regra, cada objetivo, cada sorriso. Hoje Deus te recolhe pra perto Dele e eu Tio Gullit vou me lembrar da sua constante evolução, pra defender, para atacar, bloquear, sacar e ser feliz”.

O corpo da jogadora foi velado em Cravinhos, na manhã desta segunda-feira (15), e o sepultamento estava previsto para acontecer no Cemitério Municipal da cidade.