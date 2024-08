Jogador Juan Izquierdo, do Nacional-URU, sofreu parada cardíaca; veja o que diz o novo boletim

O zagueiro do Nacional Juan Izquierdo continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein após desmaiar no campo do MorumBis em partida contra o São Paulo, pela Libertadores. Boletim médico publicado pelo hospital neste sábado, revelou que o atleta teve parada cardíaca e arritmia e foi necessário o uso de desfibrilador para reanimá-lo.

O jogador sofreu uma arritmia cardíaca - alteração no ritmo cardíaco normal - que fez com que ele se desequilibrasse e desmaiasse em campo. Depois da arritmia, ele teve uma parada cardíaca.

Quando Izquierdo chegou ao hospital em parada cardíaca, os médicos, diz o boletim, fizeram manobras de ressuscitação cardiopulmonar, incluindo procedimento de desfibrilação, e ele retornou "à circulação espontânea". Desde então, o jogador está internado na UTI, "sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados intensivos neurológicos", de acordo com o mais recente comunicado do hospital.

São quase dois dias de internação, já que o atleta deu entrada no hospital às 20h55 da última quinta-feira. Na tarde de sexta-feira, o clube havia informado que o jogador ficará em observação na UTI por pelo menos 72 horas.

A delegação do time uruguaio deixou a capital paulista na madrugada desta sexta-feira. Entretanto, alguns jogadores ficarão em São Paulo para acompanhar Izquierdo.

COMO ACONTECEU

O cronômetro marcava 38 minutos do segundo tempo quando Izquierdo foi ao chão. O jogo já estava parado para atendimento de Rafinha, do São Paulo. Um estado de apreensão tomou conta dos jogadores, que fizeram sinal para que o zagueiro fosse atendido rapidamente.

Uma das ambulâncias entrou no campo. O jogador foi imobilizado, retirado do estádio ainda consciente e levado para a unidade do Morumbi do Albert Einstein.

Izquierdo havia entrado no jogo no intervalo, no lugar do também zagueiro Sebastián Coates. O técnico Martín Lasarte já havia feito as cinco substituições permitidas, mas o protocolo da Conmebol permite mais uma troca em caso de lesão. Entrou, então, Emiliano Velázquez.

O São Paulo publicou uma mensagem de apoio ao zagueiro após a partida. "Nossos pensamentos estão com Juan Izquierdo, atleta do Nacional. Fuerza, Juan. Estamos contigo", escreveu o clube.

QUEM É IZQUIERDO?

Izquierdo tem 27 anos e atua profissionalmente desde 2018, quando estreou pelo Cerro. Na temporada seguinte, o zagueiro seguiu para o Peñarol, mas entrou em campo apenas em cinco jogos O rival do Nacional também fez um post mandando forças para o jogador.

Em 2020, o atleta seguiu para o Montevideo Wanderers e, na sequência, ao San Luís, do México. Na América do Norte, foi mal e sofreu com críticas da torcida, retornando ao Montevideo Wanderers, pelo qual jogou até o fim de 2021.

No ano seguinte, chegou ao Nacional pela primeira vez, em uma passagem traumática. Ele atuou apenas 13 minutos e sofreu uma fratura na tíbia.

O atleta voltou a jogar em 2023, no Liverpool-URU. Izquierdo marcou três gols em 31 jogos e participou da campanha dos títulos do Campeonato Uruguaio e da Supercopa Uruguaia, mas não teve o contrato renovado e pôde voltar ao Nacional para a temporada 2024.