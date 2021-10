Internazionale x Juventus: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Derby d’Italia movimentará o domingo (24) pelo Campeonato Italiano. Internazionale x Juventus medem forças pela 9ª rodada. O duelo acontece no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão.

Na 3ª colocação, com 17 pontos, a equipe de Simone Inzaghi busca se aproximar do vice-líder Milan. Na última rodada, derrota para a Lazio. O arquirrival Juventus, por sua vez, vive momento de ascenção na competição, ocupando 7ª posição, com 14 pontos. Desde a chegada de Massimiliano Allegri, a Velha Senhora somou quatro vitórias e dois empates. As únicas derrotas foram para Empoli e Napoli.

Palpite para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo streaming Star+.

Prováveis escalações

Internazionale

Handanovič; Škriniar, De Vrij e Dimarco; Dumfries, Barella, Brozović, Vidal e Perišić; Džeko e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Juventus

Szczęsny; Alex Sandro, De Ligt, Bonucci e De Sciglio; Bentacur, Locatelli e McKennie; Chiesa, Morata e Bernardeschi. Técnico: Massimiliano Allegri.

Ficha técnica

Internazionale x Juventus - 9ª rodada do Campeonato Italiano

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Data: 24/10/2021 (domingo)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Transmissão: Star+

