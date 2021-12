Henrique Gurgel encerra temporada com duas medalhas na natação no Meeting Paralímpico

No último domingo (12), foi realizado em Fortaleza o Meeting Paralímpico Loterias Caixa, competição que substituiu o Circuito Regional Loterias Caixa de atletismo, halterofilismo e natação, e percorreu o Brasil desde 2 de outubro, começando por Porto Alegre. Foram realizadas as etapas de atletismo e natação, com mais de 137 atletas inscritos nas duas modalidades. A competição foi disputada na piscina do Clube Náutico Cearense e na pista e no campo da Unifor.

Atleta de Natação do Fortaleza Esporte Clube, Henrique Gurgel se destacou mais uma vez, conquistando medalha de ouro na categoria 150m medley e de prata nos 50m costas. No 150m medley, além da conquista do primeiro lugar, Henrique bateu seu tempo conquistado no Open Internacional da Colômbia, fazendo o tempo de 5:04, o melhor tempo desde de 2012, baixando de 5:23.

Legenda: As medalhas conquistas por Henrique Gurgel, atleta do Fortaleza Esporte Clube Foto: Divulgação / FortalezaEC

Tempos

No 50m costas Henrique também conseguiu diminuir seu tempo, terminando a prova em 1:14, fazendo o melhor tempo desde 2017 e também baixando o tempo de Medellín que era de 1:16, resultados excelentes para fechar o ano entre os melhores atletas da América do Sul.

O nadador encerra a temporada de 2021 como Pentacampeão Brasileiro Universitário, Atual Campeão Panamericano Universitário, Medalhista de Ouro em Medellín no Open Internacional das Américas e como Medalhista de Ouro no Meeting Brasil Caixa Paralímpico.