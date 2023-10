Guilherme Costa vence os 1.500 metros livre na natação e conquista sua 4ª medalha de ouro no Pan

O nadador Guilherme Costa venceu a prova dos 1.500 metros, nesta quarta-feira (25), e somou a quarta medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. O atleta já havia sido primeiro colocado nos 400 metros, 800m, e no revezamento 4x200.

Guilherme Costa Nadador "Sabia que tinha de ter o controle da prova porque o americano iria me atacar no fim, mas acabou sendo mais tranquilo do que imaginava. Consegui atingir meu objetivo de conquistar os quatro ouros", disse o nadador para o canal do Time Brasil.

OUTRAS MEDALHAS

Guilherme completou a prova em 15min09s29, seguido pelo americano John Willian Gallant (15min12s94) e do venezuelano Alfonso Mestre (15min19s60). Pedro Guastelli Faria, outro brasileiro na prova, terminou na quarta colocação (15min25s26).

A natação nacional conquistou mais três medalhas no último dia da modalidade no Pan. Um deles foi o bronze nos 1.500 metros feminino, com Viviane Jungblut (16min19s89). O ouro ficou para Rachel Stege, dos Estados Unidos (16min13s59), enquanto a prata foi conquistada pela chilena Kristel Kobrich (16min14s59). Beatriz Pimentel, outra brasileira na prova, ficou em quarto lugar (16min24s65).



Outro pódio brasileiro foi conquistado nos 200 medley masculino, com o bronze de Leonardo Coelho (2min00s58). Finlay Krox, do Canadá, ficou com o ouro (1min58s74), enquanto o americano Arsênio Bustos foi prata (1min59s89). O também brasileiro Vinicius Lanza terminou na quarta colocação (2min01s63).

MAIS UM BRONZE NA NATAÇÃO! 🥉



Excelente prova de Leonardo Coelho, que traz mais um bronze pro 🇧🇷 nos 200m nado medley masculino no Pan de Santiago! 🇨🇱



Essa natação brasileira! 💚💛 pic.twitter.com/dolrhNuQGP — Time Brasil (@timebrasil) October 25, 2023

Para fechar o dia, o revezamento 4x100 masculino ficou com a prata (3min35s12), superado apenas pelos Estados Unidos (3min33s29). O Canadá (3min35s72) fechou o pódio na terceira colocação.

Nos 200 metros medley feminino, a brasileira Gabrielle Roncatto terminou na sétima colocação (2min18s07). A canadense Sydney Pickrem (2min09s04) terminou em primeiro lugar, seguida pela compatriota Mary-Sophie Harvey (2min11s92) e pela americana Helen Noble (2min14s19).



O Brasil ainda somou um quinto lugar (4min04s95) no revezamento 4x100 feminino. O pódio da prova foi formado com ouro para o Canadá (3min58s76), prata para os Estados Unidos (3min59s39) e bronze para México (4min04s73).