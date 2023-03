GP da Arábia Saudita na F1 2023: confira horário, onde assistir e grid de largada

Os 20 pilotos da Fórmula 1 entram em pista neste domingo (19), às 14h de Brasília, no Circuito Jeddah Corniche, em Jeddah (ARA), para disputar o Grande Prêmio (GP) da Arábia Saudita. É o segundo GP da temporada 2023 da Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial.

Esta será a segunda das 23 etapas a serem disputadas na Fórmula 1 na temporada 2023. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o vencedor da última corrida, o GP do Bahrein, disputado no dia 5 de março. Sérgio Pérez (2º) e Fernando Alonso (3º) completaram o pódio no Bahrein.

ONDE ASSISTIR

A corrida será transmitida pela Band e pela F1 TV.

GRID DE LARGADA

GP DA ARÁBIA SAUDITA 2023 | FICHA TÉCNICA

Local: Circuito Jeddah Corniche, em Jeddah (ARA)

Data: 19/03/2023 (domingo)

Horário: 14h (de Brasília)

Pole position: