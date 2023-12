Goiás x América-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Goiás e América-MG entram em campo nesta quarta (6), às 19h de Brasília, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), para disputar a 38ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Goiás ocupa atualmente a 18ª colocação na tabela de classificação. O time soma 35 pontos em 37 rodadas disputadas e já esta rebaixado. Já o América-MG, também rebaixado, está na lanterna da Série A. A equipe soma 24 pontos em 37 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Diego; Willian Oliveira, Morelli, Luís Oyama e Guilherme; Vinícius e Matheus Babi (Palacios). Técnico: Mário Henrique.

América-MG: Jori; Rodriguinho, Éder (Julio), Maidana, Avelar e Marlon; Juninho, Martinez e Kal (Benítez); Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Diogo Giacomini (interino).

GOIÁS x AMÉRICA-MG | FICHA TÉCNICA

Competição: 38ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data: 06/12/2023 (quarta)

Horário: 19h (de Brasília)