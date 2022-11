Canarinho Pistola é proibido de participar dos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar

O Canarinho Pistola está mais pistola ainda. O mascote da seleção brasileira foi proibido pela FIFA de estar nos jogos do time na Copa do Mundo do Catar.

O motivo de barrarem o Canarinho mal humorado mais adorado? É o seguinte: a FIFA não permite ações de marketing de nenhuma seleção que confronte os próprios produtos. No caso, o mascote La'eeb.

O mascote brasileiro já está no Catar e tem trabalhado em atividades em pontos turísticos de Doha, além de comparecer aos treinos do time. Ele está acompanhado de influenciadores brasileiros.

O Canarinho Pistola foi criado em 2016 e ganhou fama na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Legenda: Canarinho Pistolta Foto: Rodrigo Pazzini/Space House Films

Legenda: Canarinho Pistola chama atenção do público no Catar. Foto: Rodrigo Pazzini/Space House Films

Legenda: Canarinho Pistola, mascote da seleção. Foto: Rodrigo Pazzini/Space House Films