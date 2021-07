Fratus vai à final nos 50 m nado livre em Tóquio-2020 com 3º melhor tempo

O brasileiro Bruno Fratus está na final dos 50 m nado livre nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Na briga por uma medalha, ele ficou em segundo na sua semifinal e em terceiro no geral, com 21s60, empatado com o grego Kristian Gkolomeev, neste sábado (31, horário local), ainda noite de sexta (30) no Brasil.

O americano Caeleb Dressel (21s42) e o francês Florent Manaudou (21s53) foram os dois primeiros.

3ª Final

Nas eliminatórias, Fratus havia feito 21s67. Será a terceira final olímpica do brasileiro de 32 anos. Ficou em quarto em Londres-2012 e em sexto na Rio-2016.

A prova decisiva será realizada às 22h30 deste sábado (horário de Brasília).