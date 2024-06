França x Holanda na Eurocopa: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Holanda e França entram em campo nesta sexta-feira (21). O jogo, válido pela segunda rodada da Eurocopa, será a partir das 16h (de Brasília). As duas seleções estrearam com vitória e quem vencer o duelo avança para as oitavas da competição.

ONDE ASSISTIR

Cazé TV

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Simons, Depay, Gakpo. Técnico: Ronald Koeman

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Giroud, Thuram (Mbappé). Técnico: Didier Deschamps

FICHA TÉCNICA

Holanda x França

Data e hora: 21/06, às 16h (de Brasília)