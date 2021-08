França X Brasil no handebol feminino: veja horário e onde assistir

Um confronto de vida ou morte valendo uma vaga na próxima fase do torneio olímpico de handebol. Brasil e França se enfrentam na noite deste domingo, às 23h, com transmissão ao vivo do Grupo Globo (TV Globo e SporTV).

Após um bom início na competição, com um empate contra o atual campeão olímpico, Comitê Olímpico Russo, o time brasileiro venceu a Hungria, mas depois colecionou insucessos contra Espanha e Suécia. Com isso, precisa vencer para avançar de fase.

Legenda: Adriana Cardoso, ponta direita do Bera Bera, da Espanha, está entre as convocadas da Seleção Brasileira feminina de Handebol para os Jogos Olímpicos de Tóquio Foto: Reprodução / Instagram

Uma das destaques do time nacional é a jogada cearense Adriana "Doce", importante na fase ofensiva. Duda Amorim, que já foi melhor jogadora do mundo, também é esperança, além da goleira Babi.

As meninas do handebol também tentam deixar o Brasil vivo no esporte durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. A equipe masculina foi eliminada hoje após perder para a Alemanha.

Serviço

Torneio olímpico de Handebol feminino

Brasil X França

Horário: 23h

Transmissão: Grupo Globo (TV Globo e SporTV)