Fortaleza recebe etapa de competição nacional de tênis de mesa

Fortaleza sedia entre esta sexta-feira (8) e o próximo domingo (10) a 19ª edição do TMB Challenge Plus, torneio nacional de tênis de mesa. O evento acontece no Centro de Formação Olímpica (CFO) e é organizado pela Federação dos Mesatenistas do Ceará.

De acordo com informações dos organizadores do evento, 224 atletas olímpicos e 39 atletas paralímpicos de 11 estados e do Distrito Federal estão participando do TMB Challenge Plus em Fortaleza.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

08/09 (SEXTA-FEIRA)

8h | Individual Olímpico: Rating

09/09 (SÁBADO)

8h | Individual Olímpico: do Pré-mirim ao Juvenil, Sênior/Lady e Veteranos

10/09 (DOMINGO)