Fortaleza pede cancelamento da eleição na Federação Cearense de Futebol (FCF)

O Fortaleza Esporte Clube solicitou o cancelamento da eleição para presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF) marcada para o dia 20 de julho. No ofício enviado à entidade, nesta sexta-feira (16), o clube alega que a condução do pleito não está de acordo com a Lei Pelé.

O vice-presidente do clube, Marcelo Desidério, via twitter, comentou a ação leonina.

"Coube a 1a. Vice-Presidencia, que por delegação da Presidência representa o juntonto a FCF, protocolizar o ofício 069/FEC/2021. Ademais, como o atual mandato da direção da FCF só se encerrará em dezembro/2021, não haverá nenhum prejuízo administrativo a entidade em atender a Lei Pelé, como ora lhe alerta o filiado Fortaleza Esporte Clube", escreveu.

A diretoria do Fortaleza se baseia no parágrafo VI do artigo 22 da Lei Pelé, modificado no ano passado, que determina “constituição de pleito eleitoral por comissão apartada da diretoria da entidade desportiva”, ou seja, uma comissão eleitoral independente da FCF. O clube alega que o pleito será realizado por um diretor jurídico da entidade.

O vice-presidente do Fortaleza publicou o ofício em seu twiiter.

Coube a 1a. Vice-Presidencia, que por delegação da Presidência representa o @FortalezaEC junto a FCF, protocolizar o ofício 069/FEC/2021.

Eleições

No último dia 1º de julho, a FCF anunciou as eleições para Presidente, vice-presidente, conselho fiscal e suplentes, com período para inscrição das chapas de 09 a 12 de julho. Apenas a chapa da atual presidência, de Mauro Carmélio foi inscrita.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) analisará o pedido do Fortaleza na segunda-feira (19), véspera do pleito.