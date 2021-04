Fortaleza esbarra em valores, e Fluminense fecha com atacante Abel Hernández

O Fluminense fechou a contratação do atacante uruguaio Abel Hernández. Com contrato próximo do fim no Internacional, o atleta foi liberado para negociar e acertou com os cariocas, que estão na Copa Libertadores. O centroavante era o principal alvo do Fortaleza, mas o clube esbarrou no alto salário.

Na oferta leonina, o departamento de futebol preparou uma proposta de dentro dos limites financeiros tricolores e aguardava uma resposta - o jogador deveria se readequar aos vencimentos propostos. Assim, as partes não chegaram a um acordo.

Vale ressaltar que a gestão não desistiu da negociação - mesmo com valores fora do padrão - e apostava no nome de 30 anos para atuar no elenco principal. Como a busca por um “centroavante de peso” é prioridade, o Fortaleza segue monitorando os mercados nacional e o sul-americano.

Pacotão de Reforços

Legenda: Raúl Bobadilla era o atacante principal do Guaraní, do Paraguai Foto: divulgação

Segundo apuração do GE, o Fluminense fechou um pacotão de reforços para a Libertadores. O clube foi em busca de peças para a defesa, o meio-campo e o ataque.

No sistema ofensivo, as apostas são o uruguaio Abel Hernández, contratado sem custos junto ao Internacional, e o paraguaio Raúl Bobadilla, emprestado pelo Guaraní-PAR.

Para a armação, o time investiu no equatoriano Cazares, sem espaço no Corinthians. Já para a defesa, buscou dois zagueiros experientes: David Braz, do Grêmio, e Manoel, do Cruzeiro.