Fortaleza conhece datas da final da Copa do Brasil de futsal contra Atlântico Erechim-RS; veja

O Fortaleza conheceu a tabela detalhada da final da Copa do Brasil de Futsal de 2024. Em busca do 1º título da história do clube na competição, o Leão enfrenta o Atlântico Erechim-RS em dois jogos.

A partida de ida será no Rio Grande do Sul, no dia 22 de setembro, domingo, no Ginásio CER Atlântico, às 16h. A volta será no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, dia 29, também no domingo, às 13h. A partida terá transmissão ao vivo da Band Sports.

A equipe cearense investiu alto no elenco para a atual temporada e chega invicto na finalíssima. Ao todo, disputou oito jogos, com seis vitórias e dois empates - é dono da melhor campanha do torneio.

No geral, marcou 39 gols e sofreu 17. O artilheiro da equipe é o ala Valdin, com sete bolas na rede.