Fora de casa, Fortaleza perde a 7ª seguida no NBB

O Fortaleza entrou em quadra nesta quinta-feira (7), contra Minas Tênis Clubes, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), e amargou a 7ª derrota seguida no Novo Basquete Brasil. O Carcalaion foi superado pelo líder do NBB por 86 a 64.

Com a 7ª derrota seguida, o Leão se mantém na 18ª e última colocação com 9 pontos e apenas 12% de aproveitamento. O Fortaleza BC volta a jogar na próxima segunda-feira (11), contra o Paulistano, que também não faz boa campanha. É apenas o 16º com 9 pontos e 26% de aproveitamento. A partida será às 19h30, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

O melhor em quadra pelo Leão foi Ewing, com 23 pontos. O destaque do time mineiro foi Arengo, com 14 pontos.

O time da casa dominou a partida desde o início, vencendo o 1º quarto por 25 a 10. O domínio se manteve no 2º período, com a diferença de pontos quase a mesma, com o Minas vencendo por 24 a 10. O terceiro quarto foi mais equilibrado, mas com vitória do time da casa, por 21 a 16.

Com uma vantagem larga de 34 pontos, o Minas diminuiu o ritmo, permitindo ao Fortaleza vencer o último quarto por 28 a 16, mas a vitória não foi ameaçada, com o placar final de 86 a 64.