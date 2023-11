Final do Circuito Cearense de Surf 2023 inicia nesta sexta-feira (10); veja detalhes

A 4ª e última etapa do Circuito Cearense de Surf 2023, o Pontão do Iguape, tem início nesta sexta-feira (10), e encerra no domingo (12), na Praia do Iguape. A competição vai coroar 16 campeões no evento estadual do Esporte dos Reis Havaianos no ano de 2023. O evento terá transmissão pelo Youtube da Federação de Surf do Estado do Ceará.

O destaque do Circuito fica para o duelo entre Artur Silva e Edvan Silva, empatados na liderança do ranking do evento. Os dois juntos contabilizam seis títulos da categoria, sendo quatro para Edvan e dois para Artur. Um dos dois encerra o evento com mais um troféu de Campeão Cearense Profissional no currículo.

Edvan aposta na experiência de quatro conquistas e tem como principal objetivo cravar o Pentacampeonato Estadual.

Legenda: Edvan Silva Foto: Lima Júnior

Artur saiu vitorioso na penúltima etapa e chega embalado para a decisão, podendo conquistar o Tricampeonato estadual.

Legenda: Artur Silva Foto: Lima Júnior

Ranking profissional - Top 4

1º Edvan Silva

1º Arthur Silva

3º Isaías Silva

4º José Russo

Itim Silva, Isaías Silva, Eugênio Alves, José Wilson e vários outros grandes nomes do surfe cearense também disputam o título da etapa. Entre esses nomes, apenas Isaías Silva pode sonhar com o título do Circuito. Para alcançar essa conquista ele precisa vencer o evento e torcer para que nenhum dos dois que estão na liderança (Artur ou Edvan) avance sequer uma bateria na competição.

O Presidente da Federação de Surf do Estado do Ceará, Amélio Júnior, falou sobre o orgulho de participar da promoção do evento.

Amélio Júnior declarou o dirigente. Quando eu paro pra pensar e olho para esses mais de 30 anos dedicados ao surf, eu sinto muito orgulho! Orgulho de ter ajudado a construir grandes histórias, grandes carreiras de sucesso, como as de Fábio Silva, Tita Tavares, Pablo Paulino, Silvana Lima e muitos outros. Mas, meu maior orgulho é ter a certeza de ter feito parte ativamente da transformação social do surf, de um esporte "marginal", como era visto nas décadas de 1970 e 1980, para um esporte respeitado, Olímpico, e que hoje é visto como uma prática saudável e responsável. Isso pra mim não tem preço e se eu pudesse voltar atrás, podem ter certeza que eu faria tudo do mesmo jeito, com a mesma dedicação e empenho, mesmo sem saber que um dia o surf se transformaria nesse esporte admirado por bilhões de pessoas ao redor do mundo

Categoria Longboard Feminino Open

Sol Tostes já garantiu o título da categoria Longboard Feminino Open. Com duas vitórias e uma segunda colocação, a atleta do Icaraí, que atualmente reside em Paracuru, já não pode mais ser alcançada pelas adversárias e entrará na água com o título do circuito já garantido.

Sol Tostes declarou a atleta revelação do longboard brasileiro em 2023. Estou muito feliz e agradecida a Deus, aos meus apoiadores, e em especial aos meus pais que estiveram ao meu lado em toda a jornada para garantir o Título de Campeã Cearense 2023. Este título era uma das minhas metas para este ano e conquistá-lo foi muito mais que especial, também uma superação pessoal. Agora é continuar no foco, treinando forte para buscar minha evolução e alcançar todos os meus objetivos

Legenda: Sol Tostes, campeã Longboard Feminino Open Foto: Lima Júnior

Presença ilustre

Jeová Rodrigues, Campeão Brasileiro Master 2023 é mais um grande nome do surfe cearense e brasileiro que é presença confirmada na última etapa do Cearense de Surf 2023.

O ‘Pontão do Iguape Final Heat’, conta com diversas gerações do surf cearense, desde as categorias de base até os Legends para essa 35ª Edição do Circuito Cearense de Surf.

Premiação

Categoria Profissional: R$10.000,00 (dez mil reais), distribuídos entre os melhores atletas.

Amador: 3 pranchas ACS, 13 Blocos, 64 kits das marcas Pena, Jisk, NoGrau, e Alma Leve, Óculos Sunlyght, 4 vouchers de R$ 100,00 Mahalo Poke, Brindes Ótica Matrix + 64 Troféus, divididos entre os finalistas.

Categorias

Em 2023 o Circuito Cearense de Surf conta com 16 categorias. São elas:

Sub 08, 10, 12, 14, 16, 18, Open (sem limite de idade).

Profissional (sem limite de idade)

Master (a partir de 35 anos)

Kahuna (a partir de 45 anos)

Legend (a partir de 55 anos)

Long Open (sem limite de idade)

Long Master (a partir de 35 anos)

Long Feminino (sem limite de idade)

Feminino Junior (até 18 anos)

Feminino Open (sem limite de idade).

Transmissão

Você pode conferir tudo o que rolar ao vivo no Pontão do Iguape Final Heat, 4ª e última Etapa do Circuito Cearense de Surf 2023, através do Canal do YouTube da Federação de Surf do Estado do Ceará.