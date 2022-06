Filipinho, Italo Ferreira, Samuel e Dora disputam vaga em final do Rio Pro nesta terça-feira (28)

As semifinais do Rio Pro, a etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe, ocorrem nesta terça-feira (28), com provas na Praia de Itaúna, em Saquarema, no Rio de Janeiro. É uma data histórica para o esporte nacional, com Italo Ferreira, Samuel Pupo, Filipe Toledo Yago Dora classificados ao mata-mata e buscando vaga na decisão.

Primeira semifinal

10h30 - Samuel Pupo eliminou Filipe Toledo e se garantiu na final.

10h40 - Filipe Toledo x Yago Dora: duelo em andamento no Rio de Janeiro.

Como chegaram na semifinal?

Italo enfrentou nas quartas de final o irmão de Samuel Pupo, Miguel Pupo, e classificou com o critério de desempate. O campeão olímpico empatou a série com uma onda a três minutos do fim da bateria, que lhe rendeu uma nota 8.7.

Outro favorito ao título, Filipe Toledo venceu Connor O’Leary sem muita dificuldade. O brasileiro começou com belíssima onda de 8.60. Ele ainda recebeu outra nota de 6.50, ficando com 15.10. Com isso, passou a administrar a vantagem.

Atual líder do ranking mundial, Filipe Toledo garantiu também no Rio Pro a classificação para a grande final da WSL, que acontecerá em setembro, em Trestles, nos Estados Unidos, com a participação dos cinco melhores do ranking.

Samuel chegou à semifinal ao passar por Mateus Herdy por 12.80 a 8.83, vencendo a bateria no fim. Yago Dora eliminou Callum Robson sendo dominante do início ao fim. Ele venceu por 14.17 a 7.00.

