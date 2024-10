Fifa divulga ranking de seleções e Brasil ocupa 5º lugar; Argentina lidera

A Fifa divulgou nesta quinta-feira o ranking de seleções que aponta a Argentina como a melhor equipe classificada. Dono do 1º lugar com 1.883.50, os atuais campeões do mundo vêm se mantendo no topo após o título da Copa América, disputada nos Estados Unidos, e lideram as Eliminatórias da América do Sul de forma isolada. Na atualização da lista, o Brasil aparece em 5º com 1.784,37.



A seleção francesa e a Espanha, que no meio do ano conquistou a Eurocopa, completam os três primeiros lugares. A relação não sofreu mudanças do 1º ao sexto posto. A Inglaterra surge na quarta colocação, à frente da seleção brasileira e os belgas vêm na sequência, em sexto.

Legenda: A Argentina lidera as Eliminatórias da Copa do Mundo e é a atual campeã do Mundo e bi-da Copa América Foto: JUAN MABROMATA / AFP



Entre as dez seleções mais bem classificadas, a novidade ficou por conta de Portugal. A equipe do veterano astro Cristiano Ronaldo alcançou a sétima colocação e deixou a Holanda em oitavo Itália e Colômbia encerram a lista de Top-10.



A Data-Fifa do mês de outubro movimentou o mundo do futebol. Ao todo foram realizados 175 partidas. O Brasil se manteve na quinta posição do ranking mesmo com as duas vitórias nas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

Confira o Top 20 do ranking masculino da Fifa





1º - Argentina - 1.883,50 pontos



2º - França - 1.859,85



3º - Espanha - 1.844,33



4º - Inglaterra 1.807,83



5º - Brasil 1.784,37



6º - Bélgica 1.761,27



7º - Portugal 1.752,68



8º - Holanda 1.748,24



9º - Itália 1.729,40



10º - Colômbia 1.724,37



11º - Alemanha 1.703,59



12º - Croácia 1.701,36



13º - Marrocos 1.681,57



14º - Uruguai 1.680,36



15º - Japão 1.645,09



16º - México 1.640,67



17º - Suíça 1.631,38



18º - Estados Unidos 1.630,97



19º - Irã 1.627,58



20º - Senegal 1.627,13