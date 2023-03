Fifa detalha vagas do novo Mundial de Clubes; dois gigantes brasileiros já estão garantidos

A Fifa revelou detalhes do novo Mundial de Clubes, previsto para iniciar na temporada de 2025. O grande ponto: os campeões continentais, entre 2021 e 2024, estão garantidos. Logo, Palmeiras (2021) e Flamengo (2022), que são os últimos vencedores da Libertadores, estão com vaga certa.

Ao todo, a Conmebol terá seis participantes. Além dos detentores de títulos, os demais envolvidos não foram detalhados.

No âmbito dos representantes da Europa, a Uefa incluirá quatro vencedores da Liga dos Campeões, de 2021 a 2025, além dos oito melhores do ranking continental, com um entrave: não poderá ter mais de dois clubes por país.

O plano é de que o próximo Mundial de Clubes seja realizado de quatro em quatro anos, como a Copa do Mundo. A sede e outras definições ainda serão oficializadas pela Fifa.

Total de vagas por cada federação no Mundial de Clubes de 2025