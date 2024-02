Ferroviário x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

É dia de Clássico das Cores. Ferroviário e Fortaleza se enfrentam em jogo da quarta rodada do Campeonato Cearense. O duelo desta quarta-feira (7) terá início às 20h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O jogo vai ser transmitido ao vivo no ge.globo/ce e na Verdinha FM 92.5 com detalhes ao vivo em tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Ferroviário?

O Ferroviário vem em alta após duas vitórias seguidas sob o comando de Raimundo Wagner. Contra Atlético e Caucaia, o Ferrão venceu com gols nos acréscimos e respirou no Grupo B.

O Ferrão tem 6 pontos e ainda sonha com a liderança que dá vaga direta nas semifinais. Para o duelo, o Tubarão da Barra será comandado pelo novo treinador: Mauricio Copertino. Ele foi recém contratado e com isso, Raimundinho volta para sua função para qual foi contratado: coordenador técnico.

"É um grande prazer está vindo trabalhar no futebol cearense, primeira vez que eu trabalho aqui, já trabalhei em dois estados do Nordeste e esse é meu terceiro clube. Lógico que meu trabalho é diferente do outro profissional, mas está tranquilo. Viemos agregar. Estamos trabalhando forte nessa semana para enfrentar esse clássico contra o Fortaleza. Temos priorizado tudo, parte física, técnica. Raimundo é um cara que tem me ajudado e isso é importante para esse processo de conhecimento do elenco", disse o novo treinador coral.

Como Chega o Fortaleza?

O Leão do Pici entra em campo como o único time do Campeonato Cearense a manter 100% de aproveitamento na competição. A equipe tricolor é líder isolada do Grupo A com nove pontos e, caso vença junto com combinação de resultados na rodada, pode garantir com antecedência a vaga direto na semifinal.

Na última partida, pela estreia da Copa do Nordeste, o Fortaleza também saiu vitorioso. De virada, venceu o América-RN por 2x1 com gols de Lucero e Tomás Pochettino. Na ocasião, Vojvoda conseguiu poupar muitos de seus jogadores titulares que estarão a disposição para o clássico desta quarta.

A única baixa na equipe tricolor é o volante Hércules, que se recupera da cirurgia no joelho realizada no ano passado. O Leão não sofre com baixas por suspensão e a expectativa é que vá a campo com força máxima.

"A cada partida buscamos sempre ser protagonistas e buscar ganhar o jogo. Nos preocupamos mais conosco, com nosso jogo do que com os rivais, mas será uma uma linda partida para se jogar, um clássico. A comissão analisa o rival e nos passa como jogar", disse o volante Pochettino.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Douglas Dias, Wesley, Geninho, Willian Rocha e Ernandes, Lincoln, César Sampaio, Tarcísio, Gabryel Martins, Vinícius Alves e Ciel. Técnico: Mauricio Copertino

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Zé Welison, Pochettino, Calebe; Pikachu, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Cearense: 4ª rodada

Data e hora: 07/02, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas

Árbitro: Leo Simão Holanda (CBF)

Árbitro Assistente 1: Wesley Rodrigues Miguel (CBF)

Árbitro Assistente 2: Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CBF)