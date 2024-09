Fernando Diniz é o novo treinador do Cruzeiro

O Cruzeiro agiu rapidamente no mercado e anunciou a contratação do treinador Fernando Diniz para o comando da equipe para o restante da temporada. A expectativa é de que Diniz já participe do treinamento da equipe na tarde desta segunda-feira (23).

Confira a nota do Cruzeiro anunciando a contratação de Fernando Diniz:

Atual campeão da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e com passagem recente pela Seleção Brasileira, o técnico inicia sua trajetória no clube estrelado nesta terça-feira (24), quando já comandará os treinamentos da equipe.

Junto ao treinador, que foi atleta do Cruzeiro em 2004, chegam os auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli. O vínculo dos profissionais com o clube é válido até o final da temporada 2025.

Que seja o início de uma trajetória de sucesso! Nação Azul, deixe sua mensagem de boas-vindas para a nossa nova comissão técnica.

Demissão de Fernando Seabra

Fernando Seabra foi demitido no início da manhã. O clube mineiro anunciou a saída do treinador de 47 anos do comando técnico horas depois do empate em 0 a 0 com o Cuiabá, pela 27ª rodada da Série A.

O Cruzeiro atualmente ocupa a sétima colocação na tabela da Série A, somando 42 pontos em 27 rodadas. A distância para o G-4 é de apenas três pontos. O time também segue vivo nas quartas de final da Copa Sul-Americana e venceu o Libertad no jogo de ida por 2 a 0.