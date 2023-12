Fatal Model Vitória? Empresa propõe compra dos naming rights da equipe baiana; entenda

O Fatal Model, site de acompanhantes que patrocina o Vitória, resolveu fazer uma proposta para lá de inusitada ao clube baiano. A empresa ofereceu R$ 200 milhões para adquirir os naming rights da equipe que, pelos próximos 10 anos, passaria a se chamar 'Fatal Model Vitória'. A intenção da empresa foi explicada em um vídeo divulgados nas redes sociais.

De acordo com o material, as cores, o escudo e o uniforme do Vitória não seriam alterados e o clube também não estaria impedido de fechar outros patrocínios.

Além disso, a empresa também quer inserir o seu nome no Estádio Barradão, casa do time baiano. Para isso, seriam investidos mais R$ 100 milhões para que o estádio passe a se chamar 'Arena Fatal Model Barradão' pelos próximos 10 anos. Ao todo, seriam R$ 300 milhões pelos dois acordos.

VOTAÇÃO ENTRE OS SÓCIOS

O acerto entre as partes é considerado encaminhado, mas depende do maior patrimônio do clube: a torcida. Em um site oficial, Vitória e Fatal Model estão promovendo uma votação para que os sócios-torcedores da equipe possam escolher se a possibilidade será ou não aprovada.