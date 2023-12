Ex-lutadora de MMA morre após carro cair em ribanceira no interior de SP

Renata Baldan, ex-lutadora de MMA, morreu, na manhã desta quarta-feira (27), em um acidente no interior de São Paulo. O carro em que ela estava perdeu o controle e caiu em uma ribanceira de aproximadamente seis metros de altura, segundo o Corpo de Bombeiros.

O incidente ocorreu no trecho do km 66 da Rodovia Rio-Santos, perto do bairro Rio Escuro, na cidade de Ubatuba, no Litoral Norte de SP. Renata acabou ficando presa nas ferragens e não resistiu. De acordo com o Samu, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a mulher foi resgatada já sem vida.

A Polícia Civil fará uma investigação detalhada no sistema de freios do veículo para buscar entender as reais causas do acidente. Em fala ao g1, familiares de Renata informaram que o velório e o sepultamento devem ocorrer na cidade de Ubatuba. A mulher deixa quatro filhos, três meninos e uma menina.

CARREIRA NO MMA