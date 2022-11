Anthony Johnson, ex-lutador do UFC, morre aos 38 anos

Ex-lutador do UFC e do Bellator, o norte-americano Anthony Johnson faleceu neste domingo (13), aos 38 anos. A causa da morte do não foi divulgada pelo staff e os familiares do ex-competidor.

No cartel do MMA na carreira, Johnson acumulou 23 vitórias e seis derrotas. O grande momento foi em 2015, quando disputou o cinturão do UFC e foi derrotado pelo compatriota Daniel Cormier.

A última luta foi em maio de 2021, com o anúncio da aposentadoria. Em outubro de 2022, no entanto, o empresário Ali Abdelaziz tinha pedido orações por conta do quadro de saúde, não explicado.

