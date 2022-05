Etapa do Circuito Cearense de Surf tem campeões definidos em 16 categorias

A 2ª etapa do Circuito Cearense de Surf 2022 movimentou o final de semana na Praia da Taíba, localizada a 76km da capital cearense. Atletas do Estado e da região disputaram o título de 16 categorias da competição, com premiações de R$ 10 mil, para os profissionais, além de blocos, kits e troféus para os amadores.

O surfista da Praia do Futuro, Glauciano Rodrigues, da categoria Pro, conquistou o título da principal divisão. Michel Roque, Edvan Silva e Artur Silva completaram o pódio. Com o título, o cearense assumiu a liderança do ranking profissional e caminha rumo ao bicampeonato cearense.

Entre as mulheres, a paraibana Ana Luiza conquistou as categorias Open e Feminino Júnior. Rita de Cássia ficou na vice-colocação nas disputas.

A etapa do Circuito Cearense está entre as mais tradicionais do surfe local, com 19 anos de história. A praia foi palco de disputas locais, nacionais e internacionais. Em 2023, o evento completará 20 anos.

Categorias do circuito cearense de surf 2022

Masculino: Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Open, Local, Profissional, Master, Kahuna, Legend, Longboard Open e Longboard Master

Feminino: Longboard Feminino, Feminino Junior e Feminino Open

Legenda: Ana Luiza, da Paraíba, conquistou duas categorias da 2ª etapa do Circuito Cearense de Surf 2022 Foto: Divulgação

Resultados da etapa

Profissional

Glauciano Rodrigues (CE) Michel Roque Edvan Silva Artur Silva

Open Feminino

Ana Luiza (PB) Rita de Cássia Jéssica Santos Mayra Oliveira

Open Masculino

Patrick Alves (PI) Raoni Rocha Adailo Santos Rafael Tigrão

Sub-18 (Masculino)

Raoni Rocha (CE) John Alves Rafael Barbosa Alex Gonçalves

Feminino Junior

Ana Luiza (PB) Rita de Cássia Rilary Silva Prislen de Sousa

Legend

Marcelo Bibita Cardoso Jr. Jaime Farinha

Kahuna

Urso Ferreira Rogério Dantas Zé Rock Carlos Silva

Master

Rogério Dantas Phelipe Maia Gleison Sardinha Michel Adriano

Longboard Masculino

João Pedro Paulo Pacheco Marcelo Bibita Gabriel Halen

Longboard Master

Marcelo Bibita Natinho Rodrigues Paulo Pacheco Carlos Clécio

Longboard Feminino

Flora Arruda Esmeralda Garzon Kilvia Cardoso Sol Tostes

Sub-16 (Masculino)

Gustavo Diniz Rafael Barbosa Alessandro Costa John Alves

Sub-14 (Masculino)

Victor Santos Carlos Emanuel Carlos Halen Phelipe Silva

Sub-12 (Masculino)

Phelipe Silva Emanuel Rodrigues Saymon Rocha Matheus de Sousa

Sub-10 (Masculino)

José Brack Lucas Peixoto Saymon Rocha Francisco Willian

Sub-08 (Masculino)

Gabriel Nascimento Paulo Ricardo Artur Felipe Benjamin Noah

Local

Guilheme Sessé Pedro Jocélio Natanael Wemerson

