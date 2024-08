Entenda por que Ana Sátila competiu tantas vezes nestas Olimpíadas

A despedida de Paris 2024. Nesta segunda-feira (5), a canoísta brasileira Ana Sátila caiu na água pela última vez nestes Jogos Olímpicos. A brasileira chamou atenção após competir em 15 eventos diferentes — entre num período de 10 dias de competição. Ela já competiu na canoa para uma pessoa (C1), no caiaque para uma pessoa (K1) e no caiaque cross, somente nestas Olimpíadas.

O alto número de participações Olímpicas da canoísta se deve a sua posição no Campeonato Mundial do último ano. Na ocasião, Ana ficou em quinto lugar no C1 e K1, conseguindo um lugar nas Olimpíadas nas duas modalidades. Além disso, por ter conseguido se classificar no K1, ela também esteve apta a competir no caiaque cross.

Apesar da participação nas três modalidades, o alto número de disputas que ela teve se deve ao seu alto rendimento. Em Paris, cada uma dessas provas contou com duas fases de eliminatórias, semifinais e finais, com Ana avançando em todas as etapas, exceto no caiaque cross, quando ficou em 3º lugar nas semifinais e disputou o bronze da modalidade.

VEJA TODAS AS PARTICIPAÇÕES DE ANA SÁTILA NAS OLIMPÍADAS

Caiaque para uma pessoa (k1)

Eliminatórias K1 — 1ª descida 27/07

Eliminatórias K1 — 2ª descida 27/07

Semifinal — K1 28/07

Final — K1 28/07

Canoa para uma pessoa (C1)

Eliminatórias C1 — 1ª descida 30/07

Eliminatórias C1 — 2ª descida 30/07

Semifinal — C1 31/07

Final — C1 31/07

Caiaque Cross

Tomada de tempo — caiaque cross 02/08

Primeira rodada — caiaque cross 03/08

Repescagem — caiaque cross 03/08

Oitavas de final — caiaque cross 04/08

Quartas de final — caiaque cross 05/08

Semifinal — caiaque cross 05/08

Disputa pelo Bronze — caiaque cross 05/08

DIFERENÇAS ENTRE AS PROVAS

Na canoa, o atleta fica de joelhos enquanto ficam seguros por uma trava de velcro — que tem a função de firmar as pernas — e o remo conta com apenas uma pá. Já no caiaque, os atletas ficam sentados com um auxílio nos pés e o remo possuí duas pás.

Na canoagem slalom, os obstáculos são os mesmos, tanto para o caiaque quanto para a canoa. No percurso, o atleta precisa passar pelas portas, formadas por dois canos suspensos. Nas verdes, o atleta passa entre os canos, a favor da corrente. Nas vermelhas, ele terá de dar uma volta no cano suspenso, contra a corrente para depois retornar ao percurso. Caso não consiga realizar algumas dessas ações entre os canos, o atleta sofre penalidades em seu tempo de prova.

As provas podem conter até 25 portas, variando conforme o peso da pista e o grau de dificuldade, como o número de remontas. Vence quem fizer o percurso em menor tempo e sem tocar nos obstáculos, já que esses toques, também, representam acréscimo de tempo na cronometragem final.

Diferentemente das outras modalidades, no caiaque cross os atletas competem largam juntos em uma corrida, com ultrapassagens e possíveis batidas, ganhando quem chegar na primeira posição.