Em Roland Garros, Bia Haddad avança para a 3ª rodada de um Grand Slam pela primeira vez

Beatriz Haddad Maia avançou para a terceira rodada da chave de simples em Roland Garros. O duelo ocorreu nesta quinta-feira (1). Outra brasileira, Ingrid Martins estreou com vitória nas duplas.

Diante da jovem russa Diana Shnaider, considerada uma das promessas do circuito, Bia Haddad precisou de três sets e de 2h39min de jogo para vencer por 2 a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4. A tenista número 1 do Brasil e 12ª do mundo chegou a liderar o segundo set com uma quebra de vantagem, mas perdeu ritmo e viu a adversária crescer em quadra.

Shnaider embalou e buscou o empate na partida, ao fechar a segunda parcial. Bia, então, precisou retomar a concentração para repetir a sólida performance do início do jogo, fechando o terceiro set e selando a vitória. Assim, ela avançou à terceira rodada de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.

Sua próxima adversária sairá do confronto entre outra russa, Ekaterina Alexandrova, cabeça de chave número 23, e a alemã Anna-Lena Friedsam. Elas se enfrentam ainda nesta quinta-feira.

Nas duplas, Ingrid Martins formou parceria com a belarussa Iryna Shymanovich. Pela primeira rodada, elas venceram a ucraniana Anhelina Kalinina e a romena Irina Begu por 6/2 6/4 em 1h22min. Suas futuras adversárias vão sair do duelo entre Storm Hunter/Elise Mertens e Emma Navarro/Danielle Collins.

Atual 76ª do mundo, Ingrid venceu pela primeira vez num Grand Slam. "Feliz com essa vitória e principalmente com a mentalidade e forma como jogamos. Fomos corajosas, fomos para frente. Animada para seguir aqui, aprendendo e desfrutando cada momento. Só tenho a agradecer a todos que me apoiaram nessa jornada até aqui. É só o começo", comentou a tenista de 26 anos.