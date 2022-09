Dynho nocauteia Christian Figueiredo em luta de boxe no Fight Music Show 2; veja vídeo

Dynho Alves e Christian Figueiredo se enfrentaram na madrugada desta segunda-feira (26), no Fight Music Show, em Curitiba. O primeiro venceu o duelo por nocaute em luta realizada na Arena da Baixada.

Dynho emendou uma sequêcia de dois socos no rosto de Christian, no terceiro assalto. Desnorteado, o ator caiu no ringue e o juiz encerrou a luta. O cantor celebrou a vitória com os parentes que acompanhavam o momento.

O confronto entre os dois foi uma das grandes atrações. O evento aposta em lutas entre celebridades. O duelo era visto como um 'acerto de contas' entre os dois, que vinham se desentendendo publicamente. Popó também participou do Fight Music Show.

