Dorval, ídolo do Santos FC, morre aos 86 anos

Morreu neste domingo (26), aos 86 anos de idade, o ex-jogador de futebol Dorval Rodrigues, um dos grandes ídolos do Santos Futebol Clube. Ele estava internado na Casa de Saúde de Santos com o quadro de muita tosse.

Segundo comunicado divulgado pelo próprio clube, a informação da morte foi confirmada pela sobrinha do ex-jogador, Sandra, que o acompanhava.

O velório será no Salão de Mármore, na Vila Belmiro, em horário ainda a ser divulgado. O Santos FC decretou luto de sete dias.

“Dorval é um dos jogadores inesquecíveis, que ajudou a construir essa linda história do Santos. Merece todas as reverências por sua trajetória. O Santos perdeu um de seus maiores ídolos hoje”, lamentou o presidente do clube, Andres Rueda.

O jogador chegou ao Santos em 1957 e foi considerado o melhor ponta-direita da história do Clube. Ao todo, participou de 612 jogos com a camisa do Santos, a quinta maior participação entre todos os jogadores, e marcou 194 gols, sendo o sexto maior artilheiro da história do Peixe.